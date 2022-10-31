Евакуація з Київщини найближчим часом не запланована – голова ОВА

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"Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем (...) Довіряємо тільки офіційним джерелам", – сказав Кулеба.

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Голова ОВА повідомив, що в області вже почали відновлювати електропостачання. За його словами, про всі плани жителі Київщини знатимуть завчасно.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Київщині – постраждало двоє людей, одна з них у тяжкому стані.

Частина області залишилася без світла, голова ОВА Олексій Кулеба закликав жителів підготуватися до тривалої відсутності електрики.