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Евакуація з Київщини найближчим часом не запланована – голова ОВА

Евакуація з Київщини найближчим часом не запланована – голова ОВА

Київ • УНН

 • 213306 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба спростував інформацію про евакуацію жителів регіону через російські удари по енергетичних об'єктах. Відповідне звернення він опублікував у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем (...) Довіряємо тільки офіційним джерелам", – сказав Кулеба.

Додамо

Голова ОВА повідомив, що в області вже почали відновлювати електропостачання. За його словами, про всі плани жителі Київщини знатимуть завчасно.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Київщині – постраждало двоє людей, одна з них у тяжкому стані.

Частина області залишилася без світла, голова ОВА Олексій Кулеба закликав жителів підготуватися до тривалої відсутності електрики. 

Українські Національні Новини

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