Ворожий удар по Київщині: постраждало двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні вранці російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Київщині – постраждало двоє людей, одна з них у тяжкому стані. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Понеділок розпочався з терористичних атак ворога. Маємо влучання в об'єкти критичної інфраструктури. (...) На жаль, є дві постраждалі людини. Одна з них у важкому стані та перебуває у лікарні. Інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними голови ОВА, зараз частина Київської області без світла. У деяких населених пунктах немає водопостачання.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будівлі.
Нагадаємо
Сьогодні голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів підготуватися до тривалої відсутності електрики.