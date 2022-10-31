Ворожий удар по Київщині: постраждало двоє людей

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"Понеділок розпочався з терористичних атак ворога. Маємо влучання в об'єкти критичної інфраструктури. (...) На жаль, є дві постраждалі людини. Одна з них у важкому стані та перебуває у лікарні. Інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними голови ОВА, зараз частина Київської області без світла. У деяких населених пунктах немає водопостачання.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено приватні будівлі.

Нагадаємо

Сьогодні голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів підготуватися до тривалої відсутності електрики.