Етнічні угорці на мітингу в Румунії вимагали собі самостійності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Майже 3 тисячі етнічних угорців зібралися в суботу в румунському місті Тиргу-Муреш з вимогою автономії для Секейського краю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mediafax.ro.
"… Ми, секеї, які зібралися в Тиргу Муреш і ті, хто солідарні з нами в країні і за кордоном, слідуючи шляхом права і демократії, знову заявляємо одноголосно: ми закликаємо до територіальної автономії Секейського краю… Ми закликаємо до відновлення права наших предків, що сьогодні може стати реальністю шляхом юридичного встановлення територіальної автономії", - йшлося у зверненні до румунської влади, яке угорці зачитали під час мітингу.
Також вони молились та скандували "Автономія", розгорнувши великий прапор секеїв – символ угорської нацменшини, що прагне більшої самостійності в Румунії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МЗС Угорщини виступає за введення місії ОБСЄ на Закарпатті
Крім того, у зверненні зазначається, що автономія Секейського краю не порушує територіальну цілісність і суверенітет країни, не обмежує інтереси громадян Румунії і не суперечить румунській Конституції.