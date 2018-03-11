Этнические венгры на митинге в Румынии требовали себе самостоятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Почти 3 тысячи этнических венгров собрались в субботу в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейського края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mediafax.ro.
"... Мы, секеи, которые собрались в Тыргу Муреш и те, кто солидарны с нами в стране и за рубежом, следуя путем права и демократии, вновь заявляем единогласно: мы призываем к территориальной автономии Секейського края ... Мы призываем к восстановлению права наших предков, что сегодня может стать реальностью путем юридического установления территориальной автономии", - говорилось в обращении к румынской власти, которое венгры зачитали во время митинга.
Также они молились и скандировали "Автономия", развернув большой флаг секеев - символ венгерского нацменьшинства, которое стремится к большей самостоятельности в Румынии.
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Кроме того, в обращении отмечается, что автономия Секейського края не нарушает территориальную целостность и суверенитет страны, не ограничивает интересы граждан Румынии и не противоречит румынской Конституции.