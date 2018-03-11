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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30800 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50278 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100187 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Этнические венгры на митинге в Румынии требовали себе самостоятельности

Этнические венгры на митинге в Румынии требовали себе самостоятельности

Киев  •  УНН

 • 12296 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Почти 3 тысячи этнических венгров собрались в субботу в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейського края. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mediafax.ro.

"... Мы, секеи, которые собрались в Тыргу ​​Муреш и те, кто солидарны с нами в стране и за рубежом, следуя путем права и демократии, вновь заявляем единогласно: мы призываем к территориальной автономии Секейського края ... Мы призываем к восстановлению права наших предков, что сегодня может стать реальностью путем юридического установления территориальной автономии", - говорилось в обращении к румынской власти, которое венгры зачитали во время митинга.

Также они молились и скандировали "Автономия", развернув большой флаг секеев - символ венгерского нацменьшинства, которое стремится к большей самостоятельности в Румынии.

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Кроме того, в обращении отмечается, что автономия Секейського края не нарушает территориальную целостность и суверенитет страны, не ограничивает интересы граждан Румынии и не противоречит румынской Конституции.

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