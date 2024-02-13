Естонія штрафуватиме будинки опіки та інші громадські місця за ретрансляцію російських телеканалів
Київ • УНН
Естонія штрафуватиме за ретрансляцію російського телевізійного контенту в будинках престарілих та інших громадських місцях.
Естонія штрафуватиме за ретрансляцію російського телеконтенту в будинках опіки та інших громадських місцях. Про це повідомляє ERR, передає УНН.
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Департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) Естонії отримає розширені повноваження щодо штрафів за ретрансляцію російського телеконтенту не лише у готелях, а й у будинках опіки. Зміни передбачені проектом поправок до Закону про медіапослуги.
Згідно із статтею 51 закону, TTJA може видавати приписи про припинення ретрансляції аудіовізуального медіасервісу, якщо це може завдати шкоди здоров'ю населення, порушити безпеку суспільства або становити загрозу державній безпеці та обороні.
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