Эстония будет штрафовать дома опеки и другие общественные места за ретрансляцию российских телеканалов

Эстония будет штрафовать за ретрансляцию российского телеконтента в домах опеки и других общественных местах. Об этом сообщает ERR, передает УНН.

Детали

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эстонии получит расширенные полномочия по штрафам за ретрансляцию российского телеконтента не только в гостиницах, но и в домах опеки. Изменения предусмотрены проектом поправок к Закону о медиауслугах.

Согласно статье 51 закона, TTJA может выдавать предписания о прекращении ретрансляции аудиовизуального медиасервиса, если это может нанести вред здоровью населения, нарушить безопасность общества или представлять угрозу государственной безопасности и обороне.

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