Естонія попереджає, що пункти перетину кордону з росією можуть закритися
Київ • УНН
Через посилення міграційного тиску з боку росії Естонія попередила, що може бути змушена закрити деякі пункти перетину кордону.
Естонія попередила про можливе закриття пунктів пропуску через кордон через міграційний тиск з боку росії, ідеться у повідомленні Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, пише УНН.
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"Через міграційний тиск з боку росії Естонія може бути змушена закрити пункти перетину кордону, - ідеться у повідомленні. - Якщо ця діяльність продовжиться, ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон з метою захисту національної безпеки та громадського порядку, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск", - сказано у повідомленні.
У відомстві вказали, що у разі закриття пункту пропуску через кордон "це стосуватиметься всіх, хто перетинає кордон тут". "Це означає, що для повернення в Естонію вам доведеться використовувати інший пункт перетину кордону, що може додати до вашої подорожі кілька сотень кілометрів", - зазначили у департаменті.
Російські ЗМІ повідомили 13 лютого, що Департамент поліції Естонії попередив росіян про можливе закриття російсько-естонського кордону найближчим часом і що пам'ятки з відповідним попередженням росіянам видають на прикордонному пункті пропуску "Нарва".
Фінляндія продовжила закриття кордону з росією ще на два місяці08.02.24, 14:56 • 21273 перегляди