Эстония предупреждает, что пункты пересечения границы с россией могут закрыться

Эстония предупредила о возможном закрытии пунктов пропуска через границу из-за миграционного давления со стороны россии, говорится в сообщении Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, пишет УНН.

Детали

"Из-за миграционного давления со стороны россии Эстония может быть вынуждена закрыть пункты пересечения границы, - говорится в сообщении. - Если эта деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу с целью защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".

В ведомстве указали, что в случае закрытия пункта пропуска через границу "это будет касаться всех, кто пересекает границу здесь". "Это означает, что для возвращения в Эстонию вам придется использовать другой пункт пересечения границы, что может добавить к вашему путешествию несколько сотен километров", - отметили в департаменте.

Российские СМИ сообщили 13 февраля, что Департамент полиции Эстонии предупредил россиян о возможном закрытии российско-эстонской границы в ближайшее время и что памятки с соответствующим предупреждением россиянам выдают на пограничном пункте пропуска "Нарва".

Финляндия продлила закрытие границы с россией еще на два месяца