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Ердоган заявив, що Туреччина не збирається захоплювати територію Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив у п'ятницю, що Туреччина не прагне захопити сирійську територію, незважаючи на посилення своїх атак проти курдських сил на півночі. Про це УНН пише з посиланням на агенство Anadolu.

Ердоган заявив, що Туреччина не збирається захоплювати територію Сирії

Цитата

"Ми не дивимося на територію Сирії, тому що сирійський народ - наші брати, - цитують Ердогана турецькі ЗМІ. - Режим повинен знати про це".

"Ми знаходимося в контакті з росією на кожному кроці, який ми робимо в Сирії", - сказав Ердоган.

Деталі

Він зазначив, що за останні кілька років Туреччина помирилася зі своїми колишніми суперниками Єгиптом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Нам необхідно забезпечити подальші кроки з Сирією", - сказав він, не пояснивши повністю, що це може бути.

Доповнення

Ердоган звинувачує курдських бойовиків у Сирії, які об'єдналися зі США проти джихадистів "Ісламської держави", в тому, що вони оголошені поза законом бойовиками, які мають зв'язки з угрупованнями, що ведуть десятиліттями повстанський рух проти турецької держави.

Коментарі Ердогана пролунали за кілька днів після того, як турецькі повітряні удари по сирійському прикордонному посту, яким керують сили режиму, за повідомленнями, вбили 17 бойовиків. Під час турецьких рейдів було вбито як курдів, які несуть службу на деяких сирійських прикордонних постах, так і сили режиму.

Офіційне сирійське інформаційне агентство повідомило, що троє солдатів урядових військ загинули.

Туреччина заявила, що відповідає на удар по своїх позиціях уздовж кордону, внаслідок якого загинули двоє солдатів.

Перестрілка стала однією з найбільших ескалацій з того часу, як Анкара та Дамаск обмінялися атаками у 2020 році.

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