Ердоган заявив, що Туреччина не збирається захоплювати територію Сирії

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив у п'ятницю, що Туреччина не прагне захопити сирійську територію, незважаючи на посилення своїх атак проти курдських сил на півночі. Про це УНН пише з посиланням на агенство Anadolu.