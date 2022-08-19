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Эрдоган заявил, что Турция не собирается захватывать территорию Сирии

Киев • УНН

 • 158482 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция не стремится захватить сирийскую территорию, несмотря на ужесточение своих атак против курдских сил на севере. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган заявил, что Турция не собирается захватывать территорию Сирии

Цитата

"Мы не смотрим на территорию Сирии, потому что сирийский народ – наши братья, – цитируют Эрдогана турецкие СМИ. – Режим должен знать об этом".

"Мы находимся в контакте с россией на каждом шагу, который мы делаем в Сирии", - сказал Эрдоган.

Детали

Он отметил, что за последние несколько лет Турция помирилась со своими бывшими соперниками Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Нам необходимо обеспечить дальнейшие шаги с Сирией", – сказал он, не объяснив полностью, что это может быть.

Дополнение

Эрдоган обвиняет курдских боевиков в Сирии, объединившихся с США против джихадистов "Исламского государства", в том, что они объявлены вне закона боевиками, имеют связи с группировками, ведущими десятилетиями повстанческое движение против турецкого государства.

Комментарии Эрдогана прозвучали через несколько дней после того, как турецкие воздушные удары по сирийскому пограничному посту, которым руководят силы режима, по сообщениям, убили 17 боевиков. Во время турецких рейдов были убиты как курды, несущие службу на некоторых сирийских пограничных постах, так и силы режима.

Официальное сирийское информационное агентство сообщило, что трое солдат правительственных войск погибли.

Турция заявила, что отвечает на удар по своим позициям вдоль границы, в результате которой погибли два солдата.

Перестрелка стала одной из самых больших эскалаций с тех пор, как Анкара и Дамаск обменялись атаками в 2020 году.

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