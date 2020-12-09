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Ердоган засудив расистські висловлювання судді на адресу тренера “Істанбула”

Ердоган засудив расистські висловлювання судді на адресу тренера “Істанбула”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив дії резервного судді, який під час матчу “Істанбула” і ПСЖ зробив ряд расистських висловлювань на адресу помічника тренера стамбульців П’єра Вебо. Про це турецький лідер написав в Twitter, передає УНН.

“Я рішуче засуджую расистські висловлювання, зроблені щодо П’єра Вебо, одного з членів технічної команди „Істанбул ББ“. Я вірю, що УЄФА прийме необхідні кроки”, — написав Ердоган.

Він додав, що Туреччина виступає проти расизму і дискримінації в спорті і в усіх інших сферах життя.

Інцидент стався під час гри “Істанбул” з ПСЖ в рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Як повідомляла прес-служба турецької команди, резервний суддя зробив низку расистських висловлювань на адресу віддаленого помічника тренера “Істанбула” Вебо.

Після цього стамбульці в знак протесту покинули поле. Рішення про майбутнє матчу поки не прийнято.

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