Ердоган засудив расистські висловлювання судді на адресу тренера “Істанбула”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган засудив дії резервного судді, який під час матчу “Істанбула” і ПСЖ зробив ряд расистських висловлювань на адресу помічника тренера стамбульців П’єра Вебо. Про це турецький лідер написав в Twitter, передає УНН.
“Я рішуче засуджую расистські висловлювання, зроблені щодо П’єра Вебо, одного з членів технічної команди „Істанбул ББ“. Я вірю, що УЄФА прийме необхідні кроки”, — написав Ердоган.
Він додав, що Туреччина виступає проти расизму і дискримінації в спорті і в усіх інших сферах життя.
Інцидент стався під час гри “Істанбул” з ПСЖ в рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Як повідомляла прес-служба турецької команди, резервний суддя зробив низку расистських висловлювань на адресу віддаленого помічника тренера “Істанбула” Вебо.
Після цього стамбульці в знак протесту покинули поле. Рішення про майбутнє матчу поки не прийнято.