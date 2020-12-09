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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26062 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84019 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Эрдоган осудил расистские высказывания судьи в адрес тренера "Истанбула"

Эрдоган осудил расистские высказывания судьи в адрес тренера "Истанбула"

Киев  •  УНН

 • 14542 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия резервного судьи, который во время матча "Истанбула" и ПСЖ сделал ряд расистских высказываний в адрес помощника тренера стамбульцев Пьера Вебо. Об этом турецкий лидер написал в Twitter, передает УНН.

“Я решительно осуждаю расистские высказывания, сделанные касательно Пьера Вебо, одного из членов технической команды „Истанбул ББ“. Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги”, — написал Эрдоган.

Он добавил, что Турция выступает против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни.

Инцидент произошел во время игры “Истанбул” с ПСЖ в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Как сообщала пресс-служба турецкой команды, резервный судья сделал ряд расистских высказываний в адрес удаленного помощника тренера “Истанбула” Вебо.

После этого стамбульцы в знак протеста покинули поле. Решение о матча пока не принято.

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