Эрдоган осудил расистские высказывания судьи в адрес тренера "Истанбула"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия резервного судьи, который во время матча "Истанбула" и ПСЖ сделал ряд расистских высказываний в адрес помощника тренера стамбульцев Пьера Вебо. Об этом турецкий лидер написал в Twitter, передает УНН.
“Я решительно осуждаю расистские высказывания, сделанные касательно Пьера Вебо, одного из членов технической команды „Истанбул ББ“. Я верю, что УЕФА примет необходимые шаги”, — написал Эрдоган.
Он добавил, что Турция выступает против расизма и дискриминации в спорте и во всех других сферах жизни.
Инцидент произошел во время игры “Истанбул” с ПСЖ в рамках шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Как сообщала пресс-служба турецкой команды, резервный судья сделал ряд расистских высказываний в адрес удаленного помощника тренера “Истанбула” Вебо.
После этого стамбульцы в знак протеста покинули поле. Решение о матча пока не принято.