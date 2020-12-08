Матч Ліги чемпіонів призупинили та перенесли через прояв расизму

За інформацією іноземних ЗМІ інцидент стався в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Імовірно, резервний суддя Себастьян Колцеску назвав помічника головного тренера “Істанбула” П’єра Вебо “чорним”. Це не сподобалося самому Вебо і форварду “Істанбула” Демба Ба.

У зв’язку з інцидентом в сьогоднішньому матчі “Парі Сен-Жермен” — “Істанбул ББ” — після дискусій з обома клубами — УЄФА прийняв рішення дограти залишок зустрічі 9-го грудня з новою бригадою рефері.

Варто відзначити, що відносно інциденту буде негайно проведено ретельне розслідування.

Додамо, що гра була призупинена за рахунку 0:0 на 15-й хвилині.