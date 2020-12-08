Матч Лиги чемпионов приостановили и перенесли из-за проявления расизма

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. В поединке шестого тура Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Истанбул Башакшехир" произошел скандал, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

По информации иностранных СМИ инцидент произошел в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Вероятно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера “Истанбула” Пьера Вебо “черным”. Это не понравилось самом Вебо и форварду “Истанбула” Демба Ба.

В связи с инцидентом в сегодняшнем матче “Пари Сен-Жермен” — “Истанбул ББ” — после дискуссий с обоими клубами — УЕФА приняла решение доиграть остаток встречи 9 декабря с новой бригадой рефери.

Стоит отметить, что в отношении инцидента будет немедленно проведено тщательное расследование.

Добавим, что игра была приостановлена при счете 0:0 на 15-й минуте.

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