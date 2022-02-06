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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Ердоган розповів про самопочуття після зараження коронавірусом

Ердоган розповів про самопочуття після зараження коронавірусом

Київ • УНН

 • 24704 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Президент Туреччини Ердоган, який після візиту до України разом з дружиною захворів на коронавірус, повідомив, що хвороба протікає у легкій формі. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вранці наш лікар провів плановий огляд. На щастя, нічого негативного. Сьогодні легке захворювання, і ми з пані Еміне (дружина - ред) продовжуємо роботу з дому", - написав Ердоган.

Деталі

Вчора стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і його дружина заразилися коронавірусом шмаму Omicron.

Додамо

3 лютого Ердоган перебував з офіційним візитом у Києві.

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