Эрдоган рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

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"Сегодня утром наш врач провел плановый осмотр. К счастью, ничего негативного. Сегодня легкое заболевание, и мы с госпожой Эмине (жена - ред) продолжаем работу из дома", - написал Эрдоган.

Детали

Вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом шмама Omicron.

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3 февраля Эрдоган пребывал с официальным визитом в Киеве.