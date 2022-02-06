Эрдоган рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Президент Турции Эрдоган, который после визита в Украину вместе с супругой заболел на коронавирус, сообщил, что болезнь протекает в легкой форме. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Сегодня утром наш врач провел плановый осмотр. К счастью, ничего негативного. Сегодня легкое заболевание, и мы с госпожой Эмине (жена - ред) продолжаем работу из дома", - написал Эрдоган.
Детали
Вчера стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга заразились коронавирусом шмама Omicron.
Добавим
3 февраля Эрдоган пребывал с официальным визитом в Киеве.