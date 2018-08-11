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Ердоган розповів про підготовку Туреччини до розрахунків з Україною, Китаєм, РФ і Іраном в нацвалюті

Київ • УНН

 • 11735 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Туреччина має намір позбутися долара в розрахунках з Україною, Росією, Китаєм і Іраном, заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган. Також він не виключив, що перейти до розрахунків в нацвалюті Туреччина зможе і з країнами єврозони. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Anadolu.

Ердоган розповів про підготовку Туреччини до розрахунків з Україною, Китаєм, РФ і Іраном в нацвалюті

За його словами, саме з цими країнами у Туреччини найбільший торговий оборот. Ердоган зауважив, що таку ж систему він хотів використовувати з країнами Європейського союзу, тобто перейти на розрахунки в євро, щоб не використовувати в торгівлі долар.

Туреччина “ніколи не прийме порядок, коли оголошується війна всьому світу”, через погрози і санкції, сказав турецький лідер. Не називаючи країни, Ердоган заявив, що ті, хто стоять проти Туреччини, заплатять за це. Турецький лідер також згадав США, які “загрожують” його країні. “Ви не зможете змусити турецький народ встати на коліна, використовуючи мову погроз. Ми добре розбираємося в правосудді і праві”, — сказав турецький лідер.

Раніше спікер Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Біна Йилдирим звинуватив США в розв’язанні економічної війни, в якій їх єдиним союзником виступає долар. “Це вороже ставлення до розташованих на євразійському просторі Ірану, Росії, а тепер і до Туреччини, яка розвивається з кожним днем, не виправдає себе в світлі тісної співпраці і солідарності наших країн. Доводжу це до відома США, єдиним союзником яких є долар”, — заявляв він.

Як повідомляв УНН, Ердоган після подвоєння тарифів Трампом назвав неправильним погрожувати Туреччині.

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