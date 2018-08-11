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Эрдоган рассказал о подготовке Турции к расчетам с Украиной, Китаем, РФ и Ираном в нацвалюте

Киев • УНН

 • 11735 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Турция намерена избавиться от доллара в расчетах с Украиной, Россией, Китаем и Ираном, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Также он не исключил, что перейти к расчетам в нацвалюте Турция сможет и со странами еврозоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.

Эрдоган рассказал о подготовке Турции к расчетам с Украиной, Китаем, РФ и Ираном в нацвалюте

По его словам, именно с этими странами у Турции самый большой торговый оборот. Эрдоган заметил, что такую же систему он хотел использовать со странами Европейского союза, то есть перейти на расчеты в евро, чтобы не использовать в торговле доллар.

Турция “никогда не примет порядок, когда объявляется война всему миру”, через угрозы и санкции, сказал турецкий лидер. Не называя страны, Эрдоган заявил, что те, кто стоят против Турции, заплатят за это. Турецкий лидер также вспомнил США, которые “угрожают” его стране. “Вы не сможете заставить турецкий народ встать на колени, используя язык угроз. Мы хорошо разбираемся в правосудии и праве”, — сказал турецкий лидер.

Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырым обвинил США в развязывании экономической войны, в которой их единственным союзником выступает доллар. “Это враждебное отношение к расположенным на евразийском пространстве Ирану, России, а теперь и к Турции, которая развивается с каждым днем, не оправдает себя в свете тесного сотрудничества и солидарности наших стран. Довожу это до сведения США, единственным союзником которых является доллар”, — заявлял он.

Как сообщал УНН, Эрдоган после удвоения тарифов Трампом назвал неправильным угрожать Турции.

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