Ердоган поговорив із путіним: йшлося про гуманітарну кризу в секторі Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив по телефону з президентом росії володимиром путіним. Йшлося про війну в Ізраїлі та гуманітарну кризу в секторі Газа, передає УНН із посиланням на Анадолу.
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За даними видання, під час зустрічі два лідери обговорили перебіг "ескалації конфлікту" між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні.
Крім того, під час зустрічі Ердоган зазначив, що "жорстокість проти палестинських земель поглиблюється, а жертви серед цивільного населення збільшуються з кожною хвилиною", і заявив, що мовчання західних держав призвело до неминучого рівня гуманітарної кризи в Газі.
Він також підкреслив, що Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для забезпечення спокою в регіоні.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери країн обговорили продовольчу безпеку, переговори щодо Формули миру у Мальті та події на Близькому Сході.