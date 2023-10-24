Эрдоган поговорил с путиным: речь шла о гуманитарном кризисе в секторе Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом россии владимиром путиным. Речь шла о войне в Израиле и гуманитарном кризисе в секторе Газа, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
Детали
По данным издания, во время встречи два лидера обсудили ход "эскалации конфликта" между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе.
Кроме того, во время встречи Эрдоган отметил, что "жестокость против палестинских земель углубляется, а жертвы среди гражданского населения увеличиваются с каждой минутой", и заявил, что молчание западных государств привело к неизбежному уровню гуманитарного кризиса в Газе.
Он также подчеркнул, что Турция продолжит прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эрдоган провел телефонный разговор с лидером ХАМАСа: обсудили вывоз раненых из Газы в Турцию
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили продовольственную безопасность, переговоры по Формуле мира в Мальте и события на Ближнем Востоке.