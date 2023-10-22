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Ердоган провів телефону розмову з лідером ХАМАСу: обговорили вивезення поранених з Гази до Туреччини

Київ • УНН

 • 265870 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ганією, під час якої сторони обговорювали перевезення поранених з сектору Гази до Туреччини. Про це йдеться у публікації адміністрації президента Туреччини у Х/Twitter, пише УНН.

Ердоган провів телефону розмову з лідером ХАМАСу: обговорили вивезення поранених з Гази до Туреччини

Цитата 

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина працює над тим, щоб гуманітарна допомога досягла Гази, щоб поранені могли лікуватися в Туреччині, коли це необхідно, і щоб припинення вогню в регіоні було досягнуто якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Ердоган обговорив з лідером терористів ситуацію в Газі та поточні бойові дії.

Варто зазначити, що Туреччина заявила, що "довгострокове розв'язання ізраїльсько-палестинського питання" не може бути досягнуто без "створення незалежної держави Палестина в межах кордонів 1967 року зі столицею в Східному Аль-Кудсі".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери країн обговорили продовольчу безпеку, переговори щодо Формули миру у Мальті та події на Близькому Сході. 

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