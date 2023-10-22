Эрдоган провел телефонный разговор с лидером ХАМАСа: обсудили вывоз раненых из Газы в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером террористической группировки ХАМАС Исмаилом Ганией, во время которого стороны обсуждали перевозки раненых из сектора Газа в Турцию. Об этом говорится в публикации администрации президента Турции в Х/Twitter, пишет УНН.
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"Президент Эрдоган заявил, что Турция работает над тем, чтобы гуманитарная помощь достигла Газы, чтобы раненые могли лечиться в Турции, когда это необходимо, и чтобы прекращение огня в регионе было достигнуто как можно быстрее", - говорится в сообщении.
Детали
Эрдоган обсудил с лидером террористов ситуацию в Газе и текущие боевые действия.
Стоит отметить, что Турция заявила, что "долгосрочное решение израильско-палестинского вопроса" не может быть достигнуто без "создания независимого государства Палестина в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Аль-Кудсе".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили продовольственную безопасность, переговоры по Формуле мира в Мальте и события на Ближнем Востоке.