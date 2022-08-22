Ердоган: наша мета організувати переговори між путіним та Зеленським у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Наша мета – для досягнення міцного миру організувати переговори між президентами Путіним та Зеленським у Туреччині. Про це заявив Президент Туреччини Реджеп Ердоган після завершення засідання Кабінету міністрів, передає УНН із посиланням на Анадолу.
Деталі
У своєму виступі президент Ердоган зачепив широкий спектр питань, починаючи від сільського та міського господарств, економіки, освіти, закінчуючи зовнішньою політикою.
Ердоган наголосив на важливості зернового коридору для всього світу, зазначивши, що завдяки відновленню поставок з портів Чорного моря, майже 30% населення планети знову отримали доступ до продовольства з цього регіону.
Президент під час свого виступу торкнувся теми російсько-української війни.
Ердоган зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для припинення війни та встановлення міцного миру в Україні.
«Наша мета – для досягнення міцного миру організувати переговори між президентами путіним та Зеленським у Туреччині», – сказав президент Ердоган.
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Доповнення
У Львові відбувся саміт за участю Генсека ООН, президентів України та Туреччини. Останній, за даними турецьких ЗМІ, нібито мав знову спробувати посадити Зеленського та путіна за стіл переговорів.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічей заявив, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.