Эрдоган: наша цель организовать переговоры между путиным и Зеленским в Турции

Детали

В своем выступлении президент Эрдоган затронул широкий спектр вопросов, начиная от сельского и городского хозяйств, экономики, образования, заканчивая внешней политикой.

Эрдоган отметил важность зернового коридора для всего мира, отметив, что благодаря возобновлению поставок из портов Черного моря, почти 30% населения планеты вновь получили доступ к продовольствию из этого региона.

Президент во время своего выступления затронул тему российско-украинской войны.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления крепкого мира в Украине.

«Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами путиным и Зеленским в Турции», – сказал президент Эрдоган.

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Дополнение

Во Львове прошел саммит с участием Генсека ООН, президентов Украины и Турции. Последний, по данным турецких СМИ, якобы должен вновь попытаться посадить Зеленского и путина за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский после встреч заявил, что переговоры с россией возможны лишь в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.