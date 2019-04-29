Епіфаній відреагував на виголошення Великоднього послання на Фанарі українською
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що виголошення Патріаршого послання українською мовою під час святкового Богослужіння на Фанарі означає повагу до Православної церкви України. Про це Епіфаній написав у Twitter, передає УНН.
"Звучання Великоднього послання Вселенського Патріарха українською – це повага до Помісної Української Православної Церкви, до всіх українців, які стали на шлях об’єднання в єдиній Церкві. Це добрий знак, що свідчить про правильність нашого з вами шляху до Бога", - написав Епіфаній.
Як повідомляв УНН, 28 квітня, на Великдень, під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою.