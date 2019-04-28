Великоднє богослужіння на Фанарі: Патріарше послання вперше виголосили українською
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою. Про це повідомив у своєму Twitter Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним!" - написав Сибіга.
Він також закликав вірити і додав, що "завжди буде перемога, все буде Україна!"
Посол також відзначив силу Патріаршого послання Церкви-Матері до вірян.
"Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію. Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі, чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу! Смакували і українські паски", - додав Сибіга.
Нагадаємо, цьогорічні Пасхальні богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі мали кілька особливостей, що вирізнили їх серед інших.
“Зокрема, Євангеліє було прочитано 8-ма мовами (українською, грецькою, слов’янською, єврейською, італійською, англійською, французькою, латинською).
Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O— Andrii Sybiha