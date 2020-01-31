Епідемія коронавірусу: Лондон не виконав план з евакуації британців з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Чартерний рейс з 83 британцями покинув китайське місто Ухань після спалаху коронавірусу - значно менше, ніж 150 пасажирів, яких очікував британський уряд. Про це пише Sky News, передає УНН.
Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що на борту літака перебувало 110 пасажирів, в тому числі 27 іноземних громадян, які покинули китайське місто на кілька годин пізніше, ніж передбачалося.
На фотографії всередині літака було видно кілька вільних місць перед зльотом, що говорить про те, що десятки британців, можливо, не змогли здійснити політ, відзначає видання.
Джо Армітт, який перебуває в літаку, сказав, що на рейс потрапило не так багато людей, тому що їм не дали достатньо інформації, щоб вони дісталися до аеропорту - і сказав, що "літак дуже порожній".
Серед тих, хто застряг в Ухані, Нік Хаус. Він з Великої Британії і має двох дітей з дружиною, яка з Індонезії. Він сказав, що йому тільки за три години повідомили, що рейс відлітає. Британські чиновники попередили, що китайський уряд потенційно не дозволить його дружині виїхати. Вони вирішили відмовитися від своїх місць в літаку в надії, що інші зможуть сісти на рейс.
Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу у Китаї досягла 213 осіб. Окрім Китаю, станом на 30 січня, захворювання зафіксовано у 17 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.