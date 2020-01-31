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Эпидемия коронавируса: Лондон не выполнил план по эвакуации британцев из Китая

Киев • УНН

 • 13327 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Чартерный рейс с 83 британцами покинул китайский город Ухань после вспышки коронавируса - значительно меньше, чем 150 пассажиров, которых ожидало британское правительство. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Эпидемия коронавируса: Лондон не выполнил план по эвакуации британцев из Китая

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что на борту самолета находилось 110 пассажиров, в том числе 27 иностранных граждан, которые покинули китайский город на несколько часов позже, чем предполагалось.

На фотографии внутри самолета было видно несколько свободных мест перед взлетом, что говорит о том, что десятки британцев, возможно, не смогли осуществить полет, отмечает издание.

Джо Армитт, который находится в самолете, сказал, что на рейс попало не так много людей, потому что им не дали достаточно информации, чтобы они добрались до аэропорта - и сказал, что "самолет очень пустой".

Среди застрявших в Ухане Ник Хаус. Он из Великобритании и имеет двух детей с женой, которая из Индонезии. Он сказал, что ему только за три часа сообщили, что рейс улетает. Британские чиновники предупредили, что китайское правительство потенциально не позволит его жене уехать. Они решили отказаться от своих мест в самолете в надежде, что другие смогут сесть на рейс.

Напомним, количество жертв коронавируса в Китае достигло 213 человек. Кроме Китая, по состоянию на 30 января, заболевание зафиксировано в 17 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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