Енергоспоживання зросло через погоду: коли українцям краще заощаджувати "світло"
Київ • УНН
Через прохолодну погоду та заморозки в травні, рівень енергоспоживання зріс. Укренерго закликає перенести використання потужної техніки на день або після 22:00.
Прохолодна погода з нічними заморозками стала причиною вищого, ніж зазвичай, рівня енергоспоживання у травні, у зв’язку з цим слів змінити час активного енергоспоживання. Про це пише УНН із посиланням на НЕК "Укренерго".
За ясної погоди — у денний період дефіциту потужності в енергосистемі вдається уникати завдяки ефективній роботі сонячних електростанцій. Втім, у хмарну та дощову погоду — такої додаткової генерації все-одно замало. А особлива потреба в ощадливому споживанні є у вечірні години — з 18:00 до 22:00, коли потужність СЕС досить швидко знижується до нуля
Враховуючи ці обставини, слід дотримуватися простих рекомендацій:
- у сонячний день — перенесіть користування потужною технікою на денний час;
- у хмарну погоду, за можливості, використовуйте потужні електроприлади після 22:00;
- не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у години максимального споживання — з 8:00 до 10:00 вранці та з 18:00 до 22:00 увечері;
- вимикайте з розеток прилади, якими не користуєтесь, та світло у кімнатах, де нікого немає.
Дотримання цих простих порад допоможе збалансувати енергосистему та забезпечити надійне електропостачання усіх споживачів.
Нагадаємо
14 травня енергетики також закликали перенести активне споживання електроенергії на денний час, щоб розвантажити мережу ввечері.