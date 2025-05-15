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Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации
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Энергопотребление возросло из-за погоды: когда украинцам лучше экономить "свет"

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Из-за прохладной погоды и заморозков в мае, уровень энергопотребления вырос. Укрэнерго призывает перенести использование мощной техники на день или после 22:00.

Энергопотребление возросло из-за погоды: когда украинцам лучше экономить "свет"

Прохладная погода с ночными заморозками стала причиной более высокого, чем обычно, уровня энергопотребления в мае, в связи с этим следует изменить время активного энергопотребления. Об этом пишет УНН со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

В ясную погоду - в дневной период дефицита мощности в энергосистеме удается избегать благодаря эффективной работе солнечных электростанций. Впрочем, в облачную и дождливую погоду - такой дополнительной генерации все равно мало. А особая потребность в экономном потреблении есть в вечерние часы - с 18:00 до 22:00, когда мощность СЭС достаточно быстро снижается до нуля 

- говорится в сообщении.

Учитывая эти обстоятельства, следует придерживаться простых рекомендаций:

  • в солнечный день - перенесите пользование мощной техникой на дневное время;
    • в облачную погоду, по возможности, используйте мощные электроприборы после 22:00;
      • не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в часы максимального потребления - с 8:00 до 10:00 утром и с 18:00 до 22:00 вечером;
        • выключайте из розеток приборы, которыми не пользуетесь, и свет в комнатах, где никого нет.

          Соблюдение этих простых советов поможет сбалансировать энергосистему и обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей.

          Напомним

          14 мая энергетики также призвали перенести активное потребление электроэнергии на дневное время, чтобы разгрузить сеть вечером. 

          Яна Соколовская

          Яна Соколовская

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