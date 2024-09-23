Енергоатом: російський "шахед" вчергове пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС
Київ • УНН
"Енергоатом" повідомив про проліт російського ударного дрона поблизу Хмельницької АЕС вночі 22 вересня. Це не перший випадок, коли росія створює загрозу безпеці українських атомних об'єктів.
Російський ударний дрон "Шахед" вчергове пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС, повідомили в НАЕК "Енергоатом" у понеділок у Telegram, пише УНН.
Уночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Траєкторія польоту вказує на те, що росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію
У НАЕК наголосили, що це не перший випадок, коли росія наражає на небезпеку українські атомні об’єкти, свідомо створюючи загрозу безпеці АЕС та посилюючи енергетичний терор.
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"Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення Міністерством закордонних справ України нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій", - вказали в компанії.
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