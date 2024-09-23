Енергоатом: російський "шахед" вчергове пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС

Російський ударний дрон "Шахед" вчергове пролетів поруч з майданчиком Хмельницької АЕС, повідомили в НАЕК "Енергоатом" у понеділок у Telegram, пише УНН.

Уночі 22 вересня було зафіксовано ще один проліт ударного безпілотного апарату поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Траєкторія польоту вказує на те, що росія ймовірно намагалася зімітувати атаку безпосередньо на АЕС шляхом різкого відхилення від початкової траєкторії в бік станції, наближення до майданчика, а потім розвороту та повернення на вихідну траєкторію