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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Энергоатом: российский "шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС

Энергоатом: российский "шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС

Киев  •  УНН

 • 14946 просмотра

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«Энергоатом» сообщил о пролете российского ударного дрона вблизи Хмельницкой АЭС ночью 22 сентября. Это не первый случай, когда россия создает угрозу безопасности украинских атомных объектов.

Российский ударный дрон "Шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС. Траектория полета указывает на то, что россия вероятно пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию

- сообщили в НАЭК «Энергоатом».

В НАЭК отметили, что это не первый случай, когда россия подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор.

кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины накануне зимы - МИД21.09.24, 15:37 • 67977 просмотров

"Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций", - указали в компании.

россияне повышают ставку, систематически создавая напряжение на атомных объектах. Этот террор должен остановиться, ведь последствия могут быть фатальными

- подчеркнул руководитель Энергоатома Петр Котин.

Более 100 вражеских БПЛА и ракет пролетело возле украинских АЭС за несколько недель13.09.24, 16:04 • 13247 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
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