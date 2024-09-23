Энергоатом: российский "шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС
Киев • УНН
«Энергоатом» сообщил о пролете российского ударного дрона вблизи Хмельницкой АЭС ночью 22 сентября. Это не первый случай, когда россия создает угрозу безопасности украинских атомных объектов.
Российский ударный дрон "Шахед" в очередной раз пролетел рядом с площадкой Хмельницкой АЭС, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Ночью 22 сентября был зафиксирован еще один пролет ударного беспилотного аппарата рядом с промышленной площадкой Хмельницкой АЭС. Траектория полета указывает на то, что россия вероятно пыталась сымитировать атаку непосредственно на АЭС путем резкого отклонения от начальной траектории в сторону станции, приближения к площадке, а затем разворота и возвращения на исходную траекторию
В НАЭК отметили, что это не первый случай, когда россия подвергает опасности украинские атомные объекты, сознательно создавая угрозу безопасности АЭС и усиливая энергетический террор.
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"Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления Министерством иностранных дел Украины нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций", - указали в компании.
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