Более 100 вражеских БПЛА и ракет пролетело возле украинских АЭС за несколько недель
Киев • УНН
За месяц зафиксировано более 70 российских беспилотников и 30 крылатых ракет вблизи АЭС Украины. Энергоатом предупреждает о беспрецедентной угрозе и призывает международное сообщество к реакции.
За менее чем месяц было зафиксировано более чем 70 российских беспилотников и 30 крылатых ракет, которые пролетали рядом с украинскими АЭС. Об этом в пятницу сообщили в Энергоатоме, передает УНН.
За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и более 30 вражеских крылатых ракет, пролетавших неподалеку от украинских АЭС
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Как указали в Энергоатоме, такие действия россии представляют беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всего континента. До этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам.
Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления МОЗ нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций.
"Ожидаем жесткой реакции и осуждения действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить рф прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.
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