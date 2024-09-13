Более 100 вражеских БПЛА и ракет пролетело возле украинских АЭС за несколько недель

За менее чем месяц было зафиксировано более чем 70 российских беспилотников и 30 крылатых ракет, которые пролетали рядом с украинскими АЭС. Об этом в пятницу сообщили в Энергоатоме, передает УНН.

За последние несколько недель было зафиксировано движение более 70 беспилотных летательных аппаратов страны-террористки и более 30 вражеских крылатых ракет, пролетавших неподалеку от украинских АЭС - говорится в сообщении Энергоатома.

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Как указали в Энергоатоме, такие действия россии представляют беспрецедентную угрозу не только для Украины, но и для всего континента. До этого ни одно государство в мире не создавало подобных угроз атомным объектам.

Энергоатом предоставляет информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям для направления МОЗ нот в Международное агентство по атомной энергии и информирования отечественных и международных организаций.

"Ожидаем жесткой реакции и осуждения действий российского агрессора. Международное сообщество должно заставить рф прекратить создавать угрозы атомным станциям Украины", - отметил руководитель Энергоатома Петр Котин.

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