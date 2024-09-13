Понад 100 ворожих БПЛА та ракет пролетіло біля українських АЕС за кілька тижнів
Київ • УНН
За місяць зафіксовано більше ніж 70 російських безпілотників та 30 крилатих ракет поблизу АЕС України. Енергоатом попереджає про безпрецедентну загрозу та закликає міжнародну спільноту до реакції.
За менше ніж місяць було зафіксовано більше ніж понад російських 70 безпілотників та 30 крилатих ракет, які пролітали поруч із українськими АЕС. Про це у п'ятницю повідомили в Енергоатомі, передає УНН.
За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС
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Як вказали в Енергоатомі, такі дії росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.
Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення МОЗ нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
"Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити рф припинити створювати загрози атомним станціям України", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.
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