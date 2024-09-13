Понад 100 ворожих БПЛА та ракет пролетіло біля українських АЕС за кілька тижнів

За менше ніж місяць було зафіксовано більше ніж понад російських 70 безпілотників та 30 крилатих ракет, які пролітали поруч із українськими АЕС. Про це у п'ятницю повідомили в Енергоатомі, передає УНН.

За останні кілька тижнів було зафіксовано рух понад 70 безпілотних літальних апаратів країни-терористки та понад 30 ворожих крилатих ракет, що пролітали неподалік українських АЕС - йдеться у повідомленні Енергоатому.

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Як вказали в Енергоатомі, такі дії росії становлять безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава в світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.

Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт відповідним установам для направлення МОЗ нот до Міжнародного агентства з атомної енергії та інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Очікуємо жорсткої реакції і засудження дій російського агресора. Міжнародна спільнота має змусити рф припинити створювати загрози атомним станціям України", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

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