Енергоефективність в Україні відповідає букві "Ж" - Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рівень енергоефективності в Україні відповідає класу "Ж". Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час Години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.
"Після прийняття закону про енергоефективність будівель ми маємо можливість залучити 44 вищих навчальних закладів до підготовки наших енергоаудиторів", - повідомив Зубко.
Він додав, що такі заклади вже сертифікують, видають посвідчення у двох напрямках – сертифікації інженерних мереж і щодо модернізації огороджувальних конструкцій.
"Понад 600 енергоаудиторів сертифіковані, працюють та готові надавати послуги на ринку енергоефективності. Більше ніж 145 сертифікатів вже видано нашим ОСББ", - зазначив Зубко.
Віце-прем’єр на прикладі пояснив, чому важливими є сертифікація та аудит.
Так, з його слів, два будинки, зведені 1965 року, в одному з яких практично не виконували жодних робіт для покращення енергоефективності, а в іншому провели роботи з утеплення тощо, виявилися на практично однаковій межі з енергоефективності – у класі "Ж".
"І ця буква "Ж" відповідає взагалі всьому класу енергоефективності в країні. Тому зараз нам потрібно рухатися до класу "А", класу "Б", класу "С", – додав Зубко.
Нагадаємо, в уряді запропонували щорічно виділяти 2 млрд грн на енергоефективність.