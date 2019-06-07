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Енергоефективність в Україні відповідає букві "Ж" - Зубко

Енергоефективність в Україні відповідає букві "Ж" - Зубко

Київ • УНН

 • 8985 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Рівень енергоефективності в Україні відповідає класу "Ж". Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час Години запитань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНН.

"Після прийняття закону про енергоефективність будівель ми маємо можливість залучити 44 вищих навчальних закладів до підготовки наших енергоаудиторів", - повідомив Зубко.

Він додав, що такі заклади вже сертифікують, видають посвідчення у двох напрямках – сертифікації інженерних мереж і щодо модернізації огороджувальних конструкцій.

"Понад 600 енергоаудиторів сертифіковані, працюють та готові надавати послуги на ринку енергоефективності. Більше ніж 145 сертифікатів вже видано нашим ОСББ", - зазначив Зубко.

Віце-прем’єр на прикладі пояснив, чому важливими є сертифікація та аудит.

Так, з його слів, два будинки, зведені 1965 року, в одному з яких практично не виконували жодних робіт для покращення енергоефективності, а в іншому провели роботи з утеплення тощо, виявилися на практично однаковій межі з енергоефективності – у класі "Ж".

"І ця буква "Ж" відповідає взагалі всьому класу енергоефективності в країні. Тому зараз нам потрібно рухатися до класу "А", класу "Б", класу "С", – додав Зубко.

Нагадаємо, в уряді запропонували щорічно виділяти 2 млрд грн на енергоефективність.

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