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Энергоэффективность в Украине соответствует букве "Ж" - Зубко

Энергоэффективность в Украине соответствует букве "Ж" - Зубко

Киев  •  УНН

 • 8983 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Уровень энергоэффективности в Украине соответствует классу "Ж". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.

"После принятия закона об энергоэффективности зданий мы имеем возможность привлечь 44 высших учебных заведения к подготовке наших энергоаудиторов", - сообщил Зубко.

Он добавил, что такие заведения уже сертифицируют, выдают удостоверения в двух направлениях - сертификации инженерных сетей и по модернизации ограждающих конструкций.

"Более 600 энергоаудиторов сертифицированы, работают и готовы оказывать услуги на рынке энергоэффективности. Более 145 сертификатов уже выдано нашим ОСМД", - отметил Зубко.

Вице-премьер на примере объяснил, почему важны сертификация и аудит.

Так, по его словам, два дома, построенные в 1965 году, в одном из которых практически не выполняли никаких работ для повышения энергоэффективности, а в другом провели работы по утеплению и т.д., оказались в практически одинаковой границе по энергоэффективности - в классе "Ж".

"И эта буква "Ж" соответствует вообще всему классу энергоэффективности в стране. Поэтому сейчас нам нужно двигаться к классу "А", классу "Б", классу "С", - добавил Зубко.

Напомним, в правительстве предложили ежегодно выделять 2 млрд грн на энергоэффективность.

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