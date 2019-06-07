Энергоэффективность в Украине соответствует букве "Ж" - Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Уровень энергоэффективности в Украине соответствует классу "Ж". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время Часа вопросов к правительству в парламенте, передает корреспондент УНН.
"После принятия закона об энергоэффективности зданий мы имеем возможность привлечь 44 высших учебных заведения к подготовке наших энергоаудиторов", - сообщил Зубко.
Он добавил, что такие заведения уже сертифицируют, выдают удостоверения в двух направлениях - сертификации инженерных сетей и по модернизации ограждающих конструкций.
"Более 600 энергоаудиторов сертифицированы, работают и готовы оказывать услуги на рынке энергоэффективности. Более 145 сертификатов уже выдано нашим ОСМД", - отметил Зубко.
Вице-премьер на примере объяснил, почему важны сертификация и аудит.
Так, по его словам, два дома, построенные в 1965 году, в одном из которых практически не выполняли никаких работ для повышения энергоэффективности, а в другом провели работы по утеплению и т.д., оказались в практически одинаковой границе по энергоэффективности - в классе "Ж".
"И эта буква "Ж" соответствует вообще всему классу энергоэффективности в стране. Поэтому сейчас нам нужно двигаться к классу "А", классу "Б", классу "С", - добавил Зубко.
Напомним, в правительстве предложили ежегодно выделять 2 млрд грн на энергоэффективность.