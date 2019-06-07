В уряді запропонували щорічно виділяти 2 млрд грн на енергоефективність
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В уряді запропонували щорічно виділяти 2 млрд грн на енергоефективність. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко під час Години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуємо наполягати, що реформа енергоефективності – найбільш ефективне вкладення держави та інвестицій, а також збереження витрат, тому ми подали на бюджетну резолюцію таку ж саму пропозицію щодо фінансування 2 млрд грн щорічно на енергоефективінсть", - зазначив Зубко.
Як повідомляв УНН, до початку літа за програмою "теплих кредитів" українські родини отримали вже 800 млн грн, що становить 72,73% від прогнозованих у 2019 році 1,1 млрд грн на енергоефективні заходи.