"Енергоатом" та аргентинська компанія розпочали наукову співпрацю в атомній енергетиці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Президент Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрій Недашковський і президент аргентинської атомної енергогенеруючої компанії Nucleoelectrica Argentina Рубен Омар Семмолони підписали меморандум про науково-технічне співробітництво в сфері атомної енергетики. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому", передає УНН.
Меморандум був підписаний сторонами 27 жовтня 2016 року під час офіційного візиту делегації НАЕК "Енергоатом" на АЕС Атуча (Аргентина).
Згідно з повідомленням, меморандум передбачає науково-технічне співробітництво сторін у галузі мирного використання атомної енергії, обмін досвідом будівництва і безпечної експлуатації АЕС, включаючи питання підвищення безпеки, поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ), реконструкції і модернізації, продовження термінів експлуатації АЕС, підготовку експлуатаційного і ремонтного персоналу.
Нагадаємо, за словами А.Калашник, Україні у галузі геології потрібні інновації та підтримка власного наукового потенціалу.
Як повідомляв УНН, ігнорування проблеми геологічної науки загрожує Україні втратою цілих галузей.