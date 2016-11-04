"Энергоатом" и аргентинская компания начали научное сотрудничество в атомной энергетике
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский и президент аргентинской атомной энергогенерирующей компании Nucleoelectrica Argentina Рубен Омар Семмолони подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве в сфере атомной энергетики. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает УНН.
Меморандум был подписан сторонами 27 октября 2016 года во время официального визита делегации НАЭК "Энергоатом" на АЭС Атуча (Аргентина).
Согласно сообщению, меморандум предусматривает научно-техническое сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии, обмен опытом строительства и безопасной эксплуатации АЭС, включая вопросы повышения безопасности, обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), реконструкции и модернизации, продление сроков эксплуатации АЭС, подготовку эксплуатационного и ремонтного персонала.
Напомним, по словам А.Калашник, Украина в области геологии нужны инновации и поддержка собственного научного потенциала .
Как сообщал УНН, игнорирование проблемы геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей .