"Энергоатом" и аргентинская компания начали научное сотрудничество в атомной энергетике

Меморандум был подписан сторонами 27 октября 2016 года во время официального визита делегации НАЭК "Энергоатом" на АЭС Атуча (Аргентина).

Согласно сообщению, меморандум предусматривает научно-техническое сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии, обмен опытом строительства и безопасной эксплуатации АЭС, включая вопросы повышения безопасности, обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами (РАО), реконструкции и модернизации, продление сроков эксплуатации АЭС, подготовку эксплуатационного и ремонтного персонала.

Напомним, по словам А.Калашник, Украина в области геологии нужны инновации и поддержка собственного научного потенциала .

Как сообщал УНН, игнорирование проблемы геологической науки грозит Украине потерей целых отраслей .