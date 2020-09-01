"Енергоатом" реалізував 100% виробленої продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. "Енергоатом" повідомив, що реалізував на комерційних ринках 100% виробленої в окремі години доби продукції, передає УНН.
Так, на 20-у, 21-у та 22-у годину 1 вересня було продано понад 7300 МВт·год електроенергії в режимі базового графіку навантаження та завершено торги за відсутності небалансів.
Такий результат в "Енергоатомі" пов’язують з відкриттям для компанії справедливого та ринкового доступу до сегменту двосторонніх договорів та змінами Кабміну ПСО.
"Даний прецедент сприятиме оздоровленню енергетичного ринку загалом та дозволить відновити баланс попиту та пропозиції на ринку "на добу наперед", що забезпечить отримання гарантованого прибутку як енергогенеруючими компаніями, так і ДП "Гарантований покупець". Окрім цього, така динаміка дозволить стабілізувати ціноутворення та попит на ринку, зменшить його волатильність. Доволі примітно, що в окремі години на ринку "на добу наперед" попит на електроенергію перевищив пропозицію, що, своєю чергою, сприятиме пожвавленню і на балансуючому ринку", - повідомили в "Енергоатомі".
Однак, зазначимо, що у 2020 році "Енергоатом" скотився у збитки на тлі прибутку у 2019 році (2,65 млрд грн збитків проти 1,11 млрд грн чистого прибутку). Управляє компанією з березня місяця Петро Котін, який за цей час вже двічі подавав декларацію через перебільшення "ліміту" за доходами. У квітні Котін отримав зарплату обсягом 125,9 тис. грн, а у травні - 296 тис. грн.
При цьому Котін заблокував проведення антикорупційної перевірки в "Енергоатомі".
"З огляду на це, вважаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики", - коментує голова НАЗК Олександр Новіков.
Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" віддав на тендері 104 млн грн "технічному" учаснику, а у червні переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування і оприлюднити результати. Утім, таких поки немає.