"Энергоатом" реализовал 100% произведенной продукции

Так, на 20-й, 21-й и 22-й час 1 сентября было продано более 7300 МВт·ч электроэнергии в режиме базового графика нагрузки и завершены торги при отсутствии небалансов.

Такой результат в "Энергоатоме" связывают с открытием для компании справедливого и рыночного доступа к сегменту двусторонних договоров и изменениями Кабмином ВСО.

"Данный прецедент будет способствовать оздоровлению энергетического рынка в целом и позволит восстановить баланс спроса и предложения на рынке "на сутки вперед", что обеспечит получение гарантированной прибыли как энергогенерирующими компаниями, так и ГП "Гарантированный покупатель". Кроме этого, такая динамика позволит стабилизировать ценообразование и спрос на рынке, уменьшит его волатильность. Довольно примечательно, что в отдельные часы на рынке "на сутки вперед" спрос на электроэнергию превысил предложение, что, в свою очередь, будет способствовать оживлению и на балансирующем рынке", - сообщили в "Энергоатоме".

Однако, отметим, что в 2020 году "Энергоатом" скатился в убытки на фоне прибыли в 2019 году (2,65 млрд грн убытков против 1,11 млрд грн чистой прибыли). Управляет компанией с марта месяца Петр Котин, который за это время уже дважды подавал декларацию за преувеличение "лимита" по доходам. В апреле Котин получил зарплату объемом 125,9 тыс. грн, а в мае - 296 тыс. грн.

При этом Котин заблокировал проведение антикоррупционной проверки в "Энергоатоме".

"Учитывая это, считаем, что на предприятии имеют место системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и на безопасность всей области атомной энергетики", - комментирует глава НАПК Александр Новиков.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" отдал на тендере 104 млн грн "техническому" участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таковых пока нет.