Енергетики за добу дали світло 12 тисячам українців, яких намагався знеструмити ворог
Київ • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Через бойові дії за добу знеструмлювалися близько 12 тисяч споживачів у 9 населених пунктах. Енергетики змогли оперативно полагодити систему. У Херсоні після підтоплення енергетики заживили вже 400 точок доступу, повідомили ситуацію в Міненерго.
Ситуація у прифронтових областях
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. У Донецькій області через пошкодження повітряної лінії електропередачі 110 кВ обмежувався виробіток електроенергії на одному з об’єктів генерації. Менше ніж за годину роботу лінії відновили і зняли обмеження. Також в області через бойові дії знеструмлювалися близько 12 тисяч споживачів у 9 населених пунктах. Більшість абонентів було заживлено до кінця доби.
Наслідки підриву каховської ГЕС
У Херсоні відновили 3 трансформаторних підстанції та заживили більше 400 точок доступу, відключених після підтоплення. По місту залишаються знеструмленими близько 7,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
Генерація
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.
Через ворожі артилерійські обстріли також знеструмлювалося близько 100 абонентів поблизу Нікополя у Дніпропетровській області. Наразі усіх заживлено.
Залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Ситуація на ЗАЕС
Фіксується незначне зниження води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,95 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт - Імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 525,00 МВт/год. Експорт до Словаччини склав 2 360,00 МВт/год, до Молдови – 1 898,00 МВт/год.
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