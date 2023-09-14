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Энергетики за сутки дали свет 12 тысячам украинцев, которых пытался обесточить враг

Энергетики за сутки дали свет 12 тысячам украинцев, которых пытался обесточить враг

Киев • УНН

 • 222079 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Из-за боевых действий за сутки обесточивались около 12 тысяч потребителей в 9 населенных пунктах. Энергетики смогли оперативно починить систему. В Херсоне после подтопления энергетики запитали уже 400 точек доступа, сообщили ситуацию в Минэнерго. 

Ситуация в прифронтовых областях

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. В Донецкой области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ ограничивалась выработка электроэнергии на одном из объектов генерации. Меньше чем за час работу линии восстановили и сняли ограничения. Также в области из-за боевых действий обесточивались около 12 тысяч потребителей в 9 населенных пунктах. Большинство абонентов было запитано до конца суток.

Последствия подрыва каховской ГЭС

В Херсоне восстановили 3 трансформаторных подстанции и запитали более 400 точек доступа, отключенных после подтопления. По городу остаются обесточенными около 7,5 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Генерация

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации’тепловой, гидро- и атомной генерации –.

Из-за вражеских артиллерийских обстрелов также обесточивалось около 100 абонентов вблизи Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время все запитаны.

Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ситуация на ЗАЭС

Фиксируется незначительное снижение воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,95 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт - Импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 525,00 МВт/ч. Экспорт в Словакию составил 2 360,00 МВт/ч, в Молдову – 1 898,00 МВт/ч.

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