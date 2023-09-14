Энергетики за сутки дали свет 12 тысячам украинцев, которых пытался обесточить враг
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Из-за боевых действий за сутки обесточивались около 12 тысяч потребителей в 9 населенных пунктах. Энергетики смогли оперативно починить систему. В Херсоне после подтопления энергетики запитали уже 400 точек доступа, сообщили ситуацию в Минэнерго.
Ситуация в прифронтовых областях
Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. В Донецкой области из-за повреждения воздушной линии электропередачи 110 кВ ограничивалась выработка электроэнергии на одном из объектов генерации. Меньше чем за час работу линии восстановили и сняли ограничения. Также в области из-за боевых действий обесточивались около 12 тысяч потребителей в 9 населенных пунктах. Большинство абонентов было запитано до конца суток.
Последствия подрыва каховской ГЭС
В Херсоне восстановили 3 трансформаторных подстанции и запитали более 400 точек доступа, отключенных после подтопления. По городу остаются обесточенными около 7,5 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.
Генерация
Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации’тепловой, гидро- и атомной генерации –.
Из-за вражеских артиллерийских обстрелов также обесточивалось около 100 абонентов вблизи Никополя в Днепропетровской области. В настоящее время все запитаны.
Остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Ситуация на ЗАЭС
Фиксируется незначительное снижение воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,95 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт - Импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 525,00 МВт/ч. Экспорт в Словакию составил 2 360,00 МВт/ч, в Молдову – 1 898,00 МВт/ч.
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