За добу ворог обстрілами залишав без світла 20 тисяч споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. За добу через обстріли у 6 областях знеструмлювалися майже 20 тисяч споживачів, на Закарпатті через відключення підстанції затримувалися потяги, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.
Ситуація у прифронтових областях
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. На Харківщині через обстріл була знеструмлена повітряна лінія 110 кВ, внаслідок чого без електропостачання залишилися 9 тисяч споживачів.
У Донецькій області через ворожі обстріли вимикалося п’ять ліній 35 кВ та п’ять підстанцій 35 кВ, що призвело до зникнення світла майже у 8 тисяч абонентів у 17 населених пунктах. Частково їх заживили того ж дня, ремонтні роботи тривають, енергетики працюють під постійною загрозою нових обстрілів.
Ще близько 3 тисяч споживачів за добу були знеструмлені через обстріли у Запорізькій, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Ситуація у регіонах
У Закарпатській області відключалася повітряна лінія 110 кВ. Через це вимикалася підстанція 110 кВ, яка живить підрозділ «Укрзалізниці», сталися порушення в русі потягів.
Генерація
Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який буде відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.
Ситуація на ЗАЕС
Фіксується незначне зниження води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,96 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт-імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 250,00 МВт/год. Експорт до Словаччини склав 2 368,00 МВт/год, до Молдови – 1 970,00 МВт/год.