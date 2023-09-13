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За сутки враг обстрелами оставлял без света 20 тысяч потребителей

За сутки враг обстрелами оставлял без света 20 тысяч потребителей

Киев • УНН

 • 281617 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. За сутки из-за обстрелов в 6 областях обесточивались почти 20 тысяч потребителей, на Закарпатье из-за отключения подстанции задерживались поезда, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.

Ситуация в прифронтовых областях

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. На Харьковщине из-за обстрела была обесточена воздушная линия 110 кВ, в результате чего без электроснабжения остались 9 тысяч потребителей.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов отключалось пять линий 35 кВ и пять подстанций 35 кВ, что привело к исчезновению света почти у 8 тысяч абонентов в 17 населенных пунктах. Частично их запитали в тот же день, ремонтные работы продолжаются, энергетики работают под постоянной угрозой новых обстрелов.

Еще около 3 тысяч потребителей за сутки были обесточены из-за обстрелов в Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ситуация в регионах

В Закарпатской области отключалась воздушная линия 110 кВ. Из-за этого выключалась подстанция 110 кВ, которая питает подразделение «Укрзализныци», произошли нарушения в движении поездов.

Генерация

Электроэнергии, которую вырабатывают украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.

Ситуация на ЗАЭС

Фиксируется незначительное снижение воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,96 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт-импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 250,00 МВт/ч. Экспорт в Словакию составил 2 368,00 МВт/ч, в Молдову – 1 970,00 МВт/ч.

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