За сутки враг обстрелами оставлял без света 20 тысяч потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. За сутки из-за обстрелов в 6 областях обесточивались почти 20 тысяч потребителей, на Закарпатье из-за отключения подстанции задерживались поезда, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН.
Ситуация в прифронтовых областях
Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с рф областей. На Харьковщине из-за обстрела была обесточена воздушная линия 110 кВ, в результате чего без электроснабжения остались 9 тысяч потребителей.
В Донецкой области из-за вражеских обстрелов отключалось пять линий 35 кВ и пять подстанций 35 кВ, что привело к исчезновению света почти у 8 тысяч абонентов в 17 населенных пунктах. Частично их запитали в тот же день, ремонтные работы продолжаются, энергетики работают под постоянной угрозой новых обстрелов.
Еще около 3 тысяч потребителей за сутки были обесточены из-за обстрелов в Запорожской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Ситуация в регионах
В Закарпатской области отключалась воздушная линия 110 кВ. Из-за этого выключалась подстанция 110 кВ, которая питает подразделение «Укрзализныци», произошли нарушения в движении поездов.
Генерация
Электроэнергии, которую вырабатывают украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.
Ситуация на ЗАЭС
Фиксируется незначительное снижение воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,96 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Экспорт-импорт
Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 250,00 МВт/ч. Экспорт в Словакию составил 2 368,00 МВт/ч, в Молдову – 1 970,00 МВт/ч.