Еммануель Макрон планує оголосити новий уряд на початку липня

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Еммануель Макрон попросив прем’єр-міністра Елізабет Борн запропонувати нових “урядових дій” наприкінці наступного тижня і підтвердив свою довіру до неї в довгостроковій перспективі.

Президент Франції відхилив її пропозицію піти у відставку у вівторок після гострої поразки на виборах минулого тижня, під час якої він втратив абсолютну більшість у парламенті.

Згідно з інтерв’ю, Макрон не відмовився від запланованої пенсійної реформи, яка, за його словами, потягне за собою довшу роботу, “як це роблять усі країни-сусіди”.

Під тиском пошуку компромісів Макрон намагався звернутися до політичних опонентів, попросивши їх висловити ідеї щодо законодавчого оформлення роздробленого парламенту.

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