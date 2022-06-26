Еммануель Макрон планує оголосити новий уряд на початку липня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон прагне сформувати новий уряд на початку липня, який, можливо, включатиме членів не з його політичної партії. Про це йдеться в інтерв’ю AFP, передає УНН.
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Еммануель Макрон попросив прем’єр-міністра Елізабет Борн запропонувати нових “урядових дій” наприкінці наступного тижня і підтвердив свою довіру до неї в довгостроковій перспективі.
Президент Франції відхилив її пропозицію піти у відставку у вівторок після гострої поразки на виборах минулого тижня, під час якої він втратив абсолютну більшість у парламенті.
Згідно з інтерв’ю, Макрон не відмовився від запланованої пенсійної реформи, яка, за його словами, потягне за собою довшу роботу, “як це роблять усі країни-сусіди”.
Під тиском пошуку компромісів Макрон намагався звернутися до політичних опонентів, попросивши їх висловити ідеї щодо законодавчого оформлення роздробленого парламенту.
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