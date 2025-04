У Франції відреагували на закон про аборти в США

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п’ятницю, що аборт є основним правом жінок, оскільки він відреагував на раніше рішення Верховного суду США про скасування знакового рішення “Роу проти Вейда” у 1973 році щодо абортів.

Цитата

“Аборт є основним правом для всіх жінок. Ми повинні його захищати. Я хотів би висловити свою солідарність з усіма тими жінками, чиї свободи сьогодні були скомпрометовані Верховним судом США”, — написав Макрон у своєму Twitter.

Контекст

Суд, у якому домінують консерватори, скасував знаменне рішення у справі “Роу проти Уейда” 1973 року, яке закріпило право жінки на аборт, заявивши, що тепер окремі штати можуть самі дозволяти чи обмежувати цю процедуру.

У справі йшлося про те, що жінки мають право на аборт на підставі конституційного права на недоторканність приватного життя над власним тілом.

Верховний суд США в п’ятницю, 24 червня, скасував це право.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022