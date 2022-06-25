У Франції відреагували на закон про аборти в США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на закон про аборти в США, заявивши, що аборт є основним правом жінок. Про це інформує УНН.
Деталі
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у п’ятницю, що аборт є основним правом жінок, оскільки він відреагував на раніше рішення Верховного суду США про скасування знакового рішення “Роу проти Вейда” у 1973 році щодо абортів.
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“Аборт є основним правом для всіх жінок. Ми повинні його захищати. Я хотів би висловити свою солідарність з усіма тими жінками, чиї свободи сьогодні були скомпрометовані Верховним судом США”, — написав Макрон у своєму Twitter.
Контекст
Суд, у якому домінують консерватори, скасував знаменне рішення у справі “Роу проти Уейда” 1973 року, яке закріпило право жінки на аборт, заявивши, що тепер окремі штати можуть самі дозволяти чи обмежувати цю процедуру.
У справі йшлося про те, що жінки мають право на аборт на підставі конституційного права на недоторканність приватного життя над власним тілом.
Верховний суд США в п’ятницю, 24 червня, скасував це право.
Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022