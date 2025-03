Во Франции отреагировали на закон об абортах в США

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что аборт является основным правом женщин, поскольку он отреагировал на ранее решение Верховного суда США об отмене знакового решения "Роу против Вейда" в 1973 году по поводу абортов.

Цитата

“Аборт является основным правом для всех женщин. Мы должны его защищать. Я хотел бы выразить свою солидарность с всеми теми женщинами, чьи свободы сегодня были скомпрометированы Верховным судом США”, — написал Макрон в своем Twitter.

Контекст

Суд, в котором доминируют консерваторы, отменил знаменательное решение по делу “Роу против Уэйда” 1973 года, которое закрепило право женщины на аборт, заявив, что теперь отдельные штаты могут сами разрешать или ограничивать эту процедуру.

В деле речь шла о то, что женщины имеют право на аборт на основании конституционного права на неприкосновенность частной жизни над собственным телом.

Верховный суд США в пятницу, 24 июня, отменил это право.

Abortion is a fundamental right for all women. It must be protected. I wish to express my solidarity with the women whose liberties are being undermined by the Supreme Court of the United States.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 24, 2022