Эммануэль Макрон планирует объявить новое правительство в начале июля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон стремится сформировать новое правительство в начале июля, которое, возможно, будет включать членов не из его политической партии. Об этом говорится в интервью AFP, передает УНН.
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Эммануэль Макрон попросил премьер-министра Элизабет Борн предложить новых “правительственных действий” в конце следующей недели и подтвердил свое доверие к ее в долгосрочной перспективе.
Президент Франции отклонил ее предложение уйти в отставку во вторник после острого поражения на выборах на прошлой неделе, во время которой он потерял абсолютное большинство в парламенте.
Согласно интервью, Макрон не отказался от запланированной пенсионной реформы, которая, по его словам, повлечет за собой более долгую работу, “как это делают все страны-соседи”.
Под давлением поиска компромиссов Макрон пытался обратиться к политическим оппонентам, попросив их высказать идеи по законодательному оформлению раздробленного парламента.
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