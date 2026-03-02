Дубайська Emirates відновлює виконання рейсів, але летітимуть не усі
Київ • УНН
Авіакомпанія Emirates з вечора 2 березня відновить виконання обмеженої кількості рейсів, пріоритет надаватиметься пасажирам з раніше оформленими бронюваннями. Перевізник закликає пасажирів не приїжджати до аеропорту без окремого повідомлення.
Авіакомпанія Emirates повідомила, що з вечора 2 березня розпочне виконання обмеженої кількості рейсів. Про це йдеться у заяві перевізника, передає УНН.
Деталі
У компанії зазначили, що в пріоритеті будуть пасажири з раніше оформленими бронюваннями. Також Emirates напряму контактуватиме з тими клієнтами, яких перебронювали на ці обмежені рейси.
Водночас перевізник закликав пасажирів не їхати до аеропорту без окремого повідомлення від компанії.
Усі інші рейси залишаються призупиненими до подальшого повідомлення
Нагадаємо
Об'єднані Арабські Емірати покриють витрати на харчування та проживання десятків тисяч мандрівників, які застрягли в країні через конфлікт на Близькому Сході. Понад 20 000 мандрівників постраждали від скасування рейсів після закриття аеропортів ОАЕ.