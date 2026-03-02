$43.100.11
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
14:18 • 6090 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
14:03 • 10569 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
13:36 • 8668 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
13:33 • 11072 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
12:02 • 14041 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
11:19 • 24510 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
11:00 • 15928 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
1 березня, 20:23 • 39794 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
1 березня, 18:27 • 72953 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Дубайська Emirates відновлює виконання рейсів, але летітимуть не усі

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Авіакомпанія Emirates з вечора 2 березня відновить виконання обмеженої кількості рейсів, пріоритет надаватиметься пасажирам з раніше оформленими бронюваннями. Перевізник закликає пасажирів не приїжджати до аеропорту без окремого повідомлення.

Дубайська Emirates відновлює виконання рейсів, але летітимуть не усі

Авіакомпанія Emirates повідомила, що з вечора 2 березня розпочне виконання обмеженої кількості рейсів. Про це йдеться у заяві перевізника, передає УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що в пріоритеті будуть пасажири з раніше оформленими бронюваннями. Також Emirates напряму контактуватиме з тими клієнтами, яких перебронювали на ці обмежені рейси.

Водночас перевізник закликав пасажирів не їхати до аеропорту без окремого повідомлення від компанії.

Усі інші рейси залишаються призупиненими до подальшого повідомлення 

– додали в Emirates.

Нагадаємо

Об'єднані Арабські Емірати покриють витрати на харчування та проживання десятків тисяч мандрівників, які застрягли в країні через конфлікт на Близькому Сході. Понад 20 000 мандрівників постраждали від скасування рейсів після закриття аеропортів ОАЕ.

Олександра Василенко

Світ
Об'єднані Арабські Емірати